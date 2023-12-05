Японський таксист навмисне вʼїхав у зграю голубів і вбив одного птаха — за це його заарештували

У Токіо заарештували водія таксі, який навмисне вʼїхав у зграю голубів і вбив одного птаха.

Про це повідомляє японське медіа NHK.

Коли на світлофорі загорівся зелений, 50-річний Ацуші Одзава зʼїхав із проїжджої частини й зі швидкістю 60 кілометрів на годину вʼїхав у зграю птахів на своєму таксі. Звук двигуна спонукав здивованого перехожого повідомити про інцидент у поліцію.

Свій вчинок чоловік мотивував тим, що був розлючений на голубів, які були на дорозі. За його словами, дороги належать людям, тож птахи мають триматися подалі від проїжджої частини.

Поліція Токіо доручила ветеринару провести патологоанатомічний огляд постраждалого голуба — той встановив, що причиною смерті став травматичний шок.

Одзаву заарештували за порушення законів про захист дикої природи.