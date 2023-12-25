В Італії чоловік утік з-під домашнього арешту до вʼязниці, щоб не святкувати Різдво на самоті

У місті Фрозіноне, що поблизу Рима в Італії, чоловік не хотів святкувати Різдво на самоті — тому втік з-під домашнього арешту до вʼязниці.

Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Маріо, який перебував під домашнім арештом за дрібні злочини, 22 грудня прийшов до воріт в’язниці Сан-Доменіко і попросив його заарештувати. Про це Маріо не повідомив ані судовий нагляд, ані власного адвоката. Чоловік попросив провести решту свого покарання в компанії інших увʼязнених.

Тюремна поліція викликала військовий патруль. Карабінери відвезли втікача додому та повернули його на режим домашнього арешту. Утім, йому пообіцяли найближчими днями повідомити до суду, щоб там його вислухали й дозволили пояснити причини свого вчинку. Він також попросив, щоб наступного разу його помістили в камеру з дотриманням законної процедури.

За втечу з-під домашнього арешту чоловік постане перед судом.