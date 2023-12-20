У Бразилії вʼязницю охороняють гуси. Вони замінили собак

Вʼязницю у бразильському штаті Санта-Катарін патрулюють гуси, витіснивши своїх попередників — собак. Вони мають сигналізувати, якщо вʼязні спробують утекти.
Про це пише Reuters.
Птахів називають «гусьми-агентами», адже вони охороняють простір між внутрішньою огорожею вʼязниці та основною зовнішньою стіною. Працівники вʼязниці кажуть, що пильність гусей робить їх чудовими охоронцями, навіть кращими за собак.
Гусячу команду очолює Піу-Піу. Коли його гукають за іменем, він видає характерний сигнал.
Директор вʼязниці Маркос Роберто де Соуза зазначив, що догляд за гусьми простіший, аніж за собаками. До того ж гусям підходить розташування вʼязниці у зеленому тихому місці.
І вдень, і вночі на території вʼязниці тихо, тому звуки гусей добре чути в будь-який час доби.
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