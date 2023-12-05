Кім Чен Ин заплакав, закликаючи жінок Північної Кореї народжувати більше дітей

Лідер КНДР Кім Чен Ин заплакав, коли закликав жінок Північної Кореї народжувати більше дітей. Він заявив, що їхнім обовʼязком є ​​зупинити падіння народжуваності в країні, щоб зміцнити національну владу.

Про це пише Daily Mail з посиланням на державні медіа КНДР.

Кім Чен Ин витирав очі хустинкою, коли звернувся до тисячі жінок на Національній зустрічі матерів у Пхеньяні. Як зазначають державні ЗМІ, багато жінок плакало разом із Кім Чен Ином.

За даними урядового статистичного агентства Південної Кореї, загальний коефіцієнт народжуваності в Північній Кореї становив 1,79 у 2022 році проти 1,88 у 2014 році. Причин для стрімкого падіння народжуваності декілька — це занепад ринку праці, жорстока конкуренція в шкільному середовищі для дітей, слабка державна допомога в догляді за дітьми та корпоративна культура, орієнтована на чоловіків, через що жінкам складно поєднувати роботу та сімʼю.