У Бразилії на карнавалі заарештували чоловіка у двометровому костюмі пеніса

У Бразилії, у місті Ріо-де-Жанейро поліція заарештувала чоловіка, який був одягнений як гігантський двометровий пеніс — жінки поскаржилися, що він їх домагався.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловіка заарештували за «підозрілі дії» в центрі міста. На кадрах з місця затримання видно, як поліцейський мирно веде чоловіка в надувному костюмі пеніса та шльопанцях.

Цей чоловік був не єдиним гулякою на карнавалі, якого затримала поліція. Також арештували 20-річного чоловіка, який був одягнений як вʼязень — на ньому був червоний топ, шорти з абревіатурою Національного управління виконання покарань (DEPEN) та саморобна електронний браслет на щиколотці.

Карнавальні паради у Бразилії почалися 17 лютого і триватимуть до 25. Це перший повноцінний фестиваль після пандемії коронавірусу та виборів у Бразилії, які спричинили серйозні суперечки.