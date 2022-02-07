Китай вернул оригинальную концовку фильму «Бойцовский клуб». В отредактированной версии победило государство

Пекельце

Китайская стриминговая платформа Tencent Video восстановила начальную концовку фильма «Бойцовский клуб», которую ранее отредактировали в соответствии с китайской цензурой, что повлекло за собой массовую негативную реакцию.

Об этом сообщает The Guardian.

В отредактированной версии безымянный персонаж Эдварда Нортона по-прежнему убивает свое мнимое альтер-эго Тайлера Дердена (его роль сыграл Брэд Питт), но следующую сцену, которая показывает подрыв высоток, вырезали. Зато зрителям показывали пустой экран с текстом о том, что власти победили: раскрыли план Тайлера по уничтожению мира и отправили его в психбольницу для лечения.

The Hollywood Reporter уточняет, что из вырезанных 12 минут вернули 11. Упущенная минута в основном состоит из коротких сексуальных сцен.

Оригинальная концовка:

Отредактированная:

В Пекине действуют одни из самых строгих правил цензуры в мире: власти ежегодно одобряют к выпуску несколько иностранных фильмов, иногда со значительными сокращениями. Цензура или запрет на иностранные фильмы в Китае обычное дело, но изменение концовки «Бойцовского клуба» вызвало шок.

Суть китайской системы цензуры состоит в том, что преступники должны быть наказаны за свои преступления на экране, а социальная гармония должна быть восстановлена, особенно в местных китайских фильмах.