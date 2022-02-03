Власти Роттердама согласились разобрать старинный мост, чтобы под ним смогла пройти суперъяхта Безоса

Пекельце

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Власти Роттердама согласились демонтировать исторический мост, чтобы под ним могла пройти суперъяхта, построенная для основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом пишет BBC.

Яхту строит голландская фирма Oceanco. Судно будет иметь длину 127 метров и около 40 метров в высоту. Из-за этого яхта оказалась слишком высокой, чтобы пройти под Конингсхейвенским мостом. Демонтаж сооружения оплатит сам Безос.

Решение города вызвало негодование среди жителей города, выступивших против его демонтажа. Мост является национальным памятником, с 2014 по 2017 год находился на капитальном ремонте, после которого власти заявляли, что он не будет демонтирован.

Несмотря на это решение, мэрия города обещает, что после прохода яхты мост восстановят. «Это единственный путь к морю», — добавил представитель мэра.

Компания Oceanco не раскрывает данные о заказе, но согласно информации из СМИ, судно, известное как Y721, станет крупнейшим в мире в своем роде.