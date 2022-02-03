Влада Роттердаму погодилася розібрати старовинний міст, щоб під ним могла пройти суперʼяхта Безоса

Влада Роттердаму погодилася демонтувати історичний міст, щоб під ним могла пройти суперʼяхта, побудована для засновника Amazon Джефа Безоса.

Про це пише ВВС.

Яхту будує нідерландська фірма Oceanco. Судно буде завдовжки 127 метрів і близько 40 метрів заввишки. Через це яхта виявилася надто високою, щоб пройти через Конінгсхейвенський міст. Демонтаж споруди профінансує сам Безос.

Рішення викликало обурення серед жителів міста, які виступили проти демонтажу мосту. Споруда є національною памʼяткою, з 2014 до 2017 року перебувала на капітальному ремонті, після якого влада заявляла, що міст не демонтуватимуть.

Попри це рішення, в мерії обіцяють, що після проходу яхти міст відновлять. «Це єдиний шлях до моря», — додав представник мерії.

Компанія Oceanco не розкриває дані про замовлення, але згідно з інформацією зі ЗМІ, судно, відоме як Y721, стане найбільшим у світі.