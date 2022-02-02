В США люди обнаружили в доме неизвестного мужчину с винтовкой. Он купался, спал, пил пиво и дал им $200

Пекельце

collective nouns / Flickr

В США, в штате Нью-Мексико, люди обнаружили у себя дома неизвестного мужчину с винтовкой AR-15. Он у них купался и отдыхал.

Об этом сообщает The Guardian.

Дом находится в окрестностях Санта-Фе. В нем неизвестный мужчина спал, купался, обедал и пил пиво, а потом владельцы вернулись и обнаружили его. У него была винтовка с оптическим прицелом AR-15, но он не угрожал людям и ничего не украл. Вместо этого он дал домовладельцам $200 в качестве компенсации за разбитое окно.

Подозреваемому около 20 лет. Он рассказал владельцам дома, что убегал от кого-то и его семью убили, а машина сломалась недалеко от Санта-Фе. Хозяева дома рассказали полицейским, что мужчина был «крайне смущен и извинялся за ситуацию».

Затем он вышел из дома со своей спортивной сумкой и оружием, спустившись в канаву. Полицейские пришли в дом и обыскали канаву, но никого не нашли.