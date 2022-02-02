В США люди обнаружили в доме неизвестного мужчину с винтовкой. Он купался, спал, пил пиво и дал им $200

В США, в штате Нью-Мексико, люди обнаружили у себя дома неизвестного мужчину с винтовкой AR-15. Он у них купался и отдыхал.

Об этом сообщает The Guardian.

Дом находится в окрестностях Санта-Фе. В нем неизвестный мужчина спал, купался, обедал и пил пиво, а потом владельцы вернулись и обнаружили его. У него была винтовка с оптическим прицелом AR-15, но он не угрожал людям и ничего не украл. Вместо этого он дал домовладельцам $200 в качестве компенсации за разбитое окно.