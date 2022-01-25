Илон Маск пообещал съесть на телевидении Хэппи Мил, если McDonaldʼs начнет принимать Dogecoin

Пекельце

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Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что съест на телевидении Хэппи Мил, если сеть быстрого питания McDonaldʼs начнет принимать криптовалюту Dogecoin. Об этом он написал в Twitter 25 января.

После этого твита Dogecoin резко вырос на 8% и сейчас стоит $0,14, или почти 4 гривны.

Как сообщает U.Today, компания McDonaldʼs начала троллить криптовалютное сообщество после недавнего массового обвала рынка (цены на Bitcoin и Ethereum упали более чем вдвое): «Как у вас дела, люди, которые ведут криптосчета в Twitter?» — написала компания в Twitter.