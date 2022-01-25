Ілон Маск пообіцяв зʼїсти на телебаченні Хеппі Міл, якщо McDonaldʼs почне приймати Dogecoin

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск заявив, що зʼїсть на телебаченні Хеппі Міл, якщо мережа швидкого харчування McDonald's почне приймати криптовалюту Dogecoin. Про це він написав у Twitter 25 січня.

Після цього твіту Dogecoin різко виріс на 8% і зараз коштує $0,14, або майже 4 гривні.

Як повідомляє U.Today, компанія McDonald's почала тролити криптовалютну спільноту після нещодавнього масового обвалу ринку (ціни на Bitcoin та Ethereum впали понад удвічі): «Як у вас справи, люди, які ведуть крипторахунки у Twitter?» — написала компанія у Twitter.