В Чехии умерла певица, добровольно заразившаяся коронавирусом. Так она хотела приобрести естественный иммунитет

Пекельце

В Чехии умерла певица Ханна Горка, которая добровольно заразилась коронавирусом, чтобы приобрести иммунитет.

Об этом пишет BBC.

57-летняя Горка не была вакцинирована и написала в социальных сетях, что выздоравливает после положительного результата теста, но умерла уже через два дня. Ее сын, Ян Рек, сказал, что она заразилась намеренно, когда у него и его отца был коронавирус, чтобы получить пропуск для посещения общественных заведений.

«Ей следовало изолироваться на неделю, потому что у нас был положительный результат. Но она все время была с нами», — сказал сын певицы.

Ханна Горка была участницей одной из старейших чешских фолк-групп Asonance. 18 января, в день своей смерти, Горка сказала, что чувствует себя лучше, и оделась, чтобы пойти на прогулку. Но потом у нее начала болеть спина, после чего она пошла прилечь в свою спальню. «Приблизительно через 10 минут все было кончено. Она задохнулась», — сказал ее сын.

Хотя его мать не была привита, Ян Рек подчеркнул, что она не верила в теории заговора о вакцинах от коронавируса.