У Чехії померла співачка, яка добровільно заразилася коронавірусом. Так вона хотіла набути природного імунітету

У Чехії померла співачка Ханна Горка, яка добровільно заразилася коронавірусом, аби набути імунітету.

Про це пише BBC.

57-річна Горка не була вакцинована та написала у соціальних мережах, що одужує після позитивного результату тесту, але померла вже за два дні. Її син, Ян Рек, сказав, що вона заразилася навмисно, коли в нього та його батька був коронавірус, — щоб отримати перепустку для відвідування громадських закладів.

«Їй слід було ізолюватися на тиждень, бо ми мали позитивний результат. Але вона весь час була з нами», — сказав син співачки.

Ханна Горка була учасницею одного з найстаріших чеських фольклорних гуртів Asonance. 18 січня, у день своєї смерті, Горка сказала, що почувається краще, і одяглася, щоб піти на прогулянку. Але потім у неї почала боліти спина, тому вона пішла прилягти до своєї спальні. «Приблизно через 10 хвилин усе було скінчено. Вона задихнулася», — сказав її син.

Хоча його мати й не була щеплена, Ян Рек підкреслив, що вона не вірила у теорії змови про вакцини від коронавірусу.