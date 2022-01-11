В России продают элитный гроб «Патриот», который изготовили в Украине

Пекельце

В России Московская городская ритуальная служба продает гроб «Патриот», изготовленный в Украине. Об этом сообщается на сайте службы.

В описании товара указывается следующее: «Модель «Патриот» с русской символикой, двухкрышечная, из ценных пород дерева, производство — Украина». Цена гроба — 571 200 рублей или почти 209 тысяч гривен.

Кстати, «Патриот» продается в разделе «элитных». Все гробы из этой категории сделаны либо в Италии, либо в Украине. Если гроб из Италии — это указано на главной странице каталога, если из Украины — это видно только если зайти на страницу гроба.