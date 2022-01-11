У Росії продають елітну труну «Патріот», яку виготовили в Україні

До речі, «Патріот» продається у розділі «елітних». Всі труни з цієї категорії зроблені або в Італії, або в Україні. Якщо труна з Італії — це зазначено на головній сторінці каталогу, якщо ж із України, то це видно лише якщо зайти на сторінку труни.