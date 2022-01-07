В Перу вандалы повредили фаллос на статуе плодородия

Пекельце

Ozono Television / Facebook

В Перу вандалы повредили статую плодородия в виде мужчины с огромным фаллосом — пробили в нем дыру. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Моче, где в 150—700 года нашей эры проживали люди доколумбовой культуры Мочика. Мэр города Артуро Фернандес Базан рассказал детали нападения: «В два часа ночи трое преступников в капюшонах приставили нож к шее охранника, чтобы он не связался с коллегами по рации, и двое из них повредили фаллос».

Мэр сказал, что планирует установить около археологических раскопок еще до 30 статуй, представляющих культуру Мочика — около трети из них изображают эротические действия или рождение ребенка.

Ozono Television / Facebook

Придорожный памятник посвящен древней культуре Мочика. Эта культура известна своей откровенно сексуальной керамикой. Полутораметровую статую установили в начале 2022 года в 15 минутах езды от центра региональной столицы Трухильо. Статуя символизирует плодородие в культуре Мочика и пользуется огромной популярностью среди прохожих и туристов.