У Перу вандали пошкодили фалос на статуї родючості

У Перу вандали пошкодили статую родючості у вигляді чоловіка з величезним фалосом — пробили в ньому дірку. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався в місті Моче, де у 150—700 роки нашої ери проживали люди доколумбової культури Мочика. Мер міста Артуро Фернандес Базан розповів деталі нападу: «О другій годині ночі троє злочинців у капюшонах приставили ніж до шиї охоронця, щоб він не звʼязався із колегами по рації, і двоє з них пошкодили фалос».

Мер сказав, що планує встановити біля археологічних розкопок ще до 30 статуй, які представляють культуру Мочика — близько третини з них зображують еротичні дії або народження дитини.