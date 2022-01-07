У Перу вандали пошкодили фалос на статуї родючості

У Перу вандали пошкодили статую родючості у вигляді чоловіка з величезним фалосом — пробили в ньому дірку. Про це повідомляє The Guardian.
Інцидент стався в місті Моче, де у 150—700 роки нашої ери проживали люди доколумбової культури Мочика. Мер міста Артуро Фернандес Базан розповів деталі нападу: «О другій годині ночі троє злочинців у капюшонах приставили ніж до шиї охоронця, щоб він не звʼязався із колегами по рації, і двоє з них пошкодили фалос».
Мер сказав, що планує встановити біля археологічних розкопок ще до 30 статуй, які представляють культуру Мочика — близько третини з них зображують еротичні дії або народження дитини.
Придорожній памʼятник присвячений стародавній культурі Мочика. Ця культура відома своєю відверто сексуальною керамікою. Півтораметрову статую встановили на початку 2022 року в 15 хвилинах їзди від центру регіональної столиці Трухільо. Статуя є символом родючості в культурі Мочика та користується величезною популярністю серед перехожих і туристів.
- У Нідерландах у ботанічному саду Лейденського університету у жовтні 2021 року відцвіла рідкісна рослина фалічної форми («пенісна рослина»). Це втретє, коли цей вид цвів у Європі, востаннє — у 1997 році.