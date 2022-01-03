В Индии закрыли приложение, которое создали для унижения мусульманок — их там «продавали»

Пекельце

Nasir Kachroo / NurPhoto via Getty Images

В Индии отключили приложение Bulli Bai — его создали для «продажи» мусульманских женщин. Их фактически не продавали, это был способ унижения.

Об этом сообщает Al Jazzera и BBC.

Платформа GitHub также заблокировала пользователя, который загрузил приложение, и полиция координирует с киберагентствами дальнейшие действия.

Свое фото в этом приложении увидели журналистки, супруга действующего судьи Высокого суда Дели, активистки, политики и другие женщины, к чьему мнению прислушиваются. Это уже вторая за несколько месяцев попытка преследовать мусульманских женщин в Индии путем «продажи» их с аукциона в интернете. В июле отключили похожее приложение Sulli Deals, где создали профили более 80 мусульманских женщин и использовали их фото из социальных сетей. В деле Sulli Deals до сих пор нет подозреваемых.

Слова Sulli и Bulli — это пренебрежительные и унизительные сленговые термины на хинди, которые употребляют в отношении мусульманских женщин. В правозащитной организации Amnesty International заявляли, что такие атаки против мусульманских женщин в последние годы усилились из-за политики — чтобы отобрать «микрофон» у образованных мусульманских женщин, которые выражают свое мнение и выступают против исламофобии.

Отчет Amnesty International об онлайн-домогательствах в Индии за 2018 год также показал, что чем громче женщина, тем больше вероятность, что она станет мишенью — масштабы этого увеличиваются для женщин из религиозных меньшинств и обездоленных каст.