В Индии приговорили к двойному пожизненному заключению мужчину, который убил жену коброй

В Индии приговорили к двойному пожизненному заключению мужчину, который со второй попытки убил жену укусом кобры. Об этом сообщает BBC.

Мужчину зовут Сурадж Кумар, его арестовали в 2020 году после того, как его 25-летняя жена умерла от укуса змеи. Полиция начала расследование по иску родителей женщины, которые заявили, что мужчина таким образом хотел получить приданое. Суд признал его виновным в том, что он бросил кобру на кровать, пока жена спала.

Обвинение утверждало, что это был «самый редкий из редких случаев», и требовало смертной казни для Кумара. Судья согласился с тем, что это редкий случай, и приговорил его к двойному пожизненному заключению, а также обязал выплатить штраф в размере $6 635.

Женщина умерла 7 мая 2020 года, тогда ее родители обратились в полицию, поскольку им показалось странным, что дочь второй раз за несколько месяцев укусила змея. Первая попытка убить женщину с помощью гадюки произошла 2 марта. Тогда женщину госпитализировали, а 22 апреля ее выписали из больницы.

После этого мужчина купил индийскую кобру и 6 мая положил ее возле жены, когда та спала — змея дважды укусила женщину. Родители погибшей рассказывают, что в то утро зять спокойно вышел из комнаты, мертвую женщину в постели нашла ее мать.

По словам правоохранителей, на мобильном телефоне мужчины они нашли видеоподтверждение его намерений — он последние 3 месяца смотрел на YouTube видео со змеями, вероятно, чтобы научиться обращаться с ними.