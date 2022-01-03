В Афганистане талибы вылили в канал три тысячи литров спиртного
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Getty Images
В столице Афганистана Кабуле представители движения «Талибан» вылили около трех тысяч литров спиртного в канал — так они борются с продажей алкоголя в стране.
Об этом сообщает The Guardian.
Главное управление разведки опубликовало в Twitter видео, на котором видно, как его представители выливают в канал алкоголь из бочек.
«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя», — сказал религиозный деятель на видео. У кого именно изъяли алкоголь и когда именно его вылили — неизвестно. Но в заявлении разведки говорится, что во время «операции» арестовали трех диллеров.
Продажа и употребление алкоголя были запрещены в Афганистане даже при предыдущем режиме, который поддерживал Запад, но талибы более жестко противостоят спиртному. С тех пор как исламисты захватили власть 15 августа 2021 года, участились рейды, в том числе в отношении людей с наркозависимостью.
- Через несколько недель после захвата власти в Афганистане представитель «Талибана» анонсировал запрет музыки в стране, поскольку она якобы запрещена в исламе. В декабре боевики запретили слушать музыку в машинах и возить женщин без хиджаба.