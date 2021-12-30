В Греции полицейский без маски штрафовал за отсутствие маски. Теперь он заплатит штраф

Пекельце

Adam Niescioruk / Unsplash

В Греции на €300 оштрафовали сотрудника полиции, который носил маску на подбородке, когда штрафовал парня за ее отсутствие. Об этом 30 декабря сообщил министр по вопросам защиты населения страны Такис Теодорикак.

Полицейскому из города Салоники также назначили дисциплинарный контроль и решили перевести в другую службу.

Когда видео с полицейским начало распространяться по сети — вместе с недовольством пользователей, в дело вмешался министр по вопросам защиты населения. В обязанности полицейского входило штрафовать людей за отсутствие маски.