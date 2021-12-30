Во Львовской области в лесу нашли мину времен Второй мировой войны. Она висела на дереве

Пекельце

Во Львовской области в лесу возле села обнаружили висевшую на дереве минометную мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, потому что находилась она буквально в паре сотен метров жилых домов села Гримайловка Золочевского района», — говорится в сообщении.

Спасатели пришли к выводу, что мину на дерево «заботливо повесили небезразличные граждане, считающие, что при обнаружении опасного предмета это единственный правильный выход. «Не сообщить, а так повесить, потому что пусть кто-то другой звонит на 101», — пожаловались в ГСЧС. В итоге опасную находку спасатели изъяли и уничтожили в установленном порядке.