На Львівщині у лісі знайшли міну часів Другої світової війни. Вона висіла на дереві

У Львівській області у лісі поблизу одного із сіл виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

Про це повідомило управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники дійшли висновку, що міну на дерево «турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні небезпечного предмета, це — єдиний правильний вихід. «Не повідомити, а отак повісити, бо ж хай хтось інший дзвонить на 101», — поскаржилися у ДСНС. Врешті небезпечну знахідку рятувальники вилучили та знищили у встановленому порядку.