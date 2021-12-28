«Бесит безответственность владельца». В США мужчина отдал в приют сразу 800 своих попугаев

Пекельце

В американском Детройте приюту для животных передали сразу 800 волнистых попугаев. Все они содержались в одной комнате в доме их предыдущего владельца.

Об этом пишет BBC.

«Рождественский подарок, которого мы не ожидали», — сообщил приют на своей странице в Facebook. Птиц доставил двумя партиями сын их владельца. В приюте назвали это «очень нездоровой ситуацией».

Первая партия из 497 птиц, помещенных в семь клеток, поступила 23 декабря. Затем сын владельца вернулся еще с еще 339 птицами. «Бесит безответственность владельца», — написали в приюте.

Сын бывшего владельца птиц рассказал, что его отец изначально планировал развести лишь немного птиц, но со временем начал тратить на них $1 200 в месяц. «Птицы почти не двигались. Нам пришлось вывести их и рассадить в разные клетки», — рассказали в приюте. Там также добавили, что птиц осмотрит ветеринар, после этого их раздадут желающим.