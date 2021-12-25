Разработчик World of Tanks подал в суд на россиянина за торговлю чит-кодами к игре. Требует почти $10 миллионов компенсации

Пекельце

MR1805 / Getty Images

Компания Wargaming, известная своими играми World of Tanks и World of Warships, подала в суд на одного из игроков за продажу чит-кодов, позволяющих получать преимущество в играх. Убыток от этого разработчик оценил в 670 миллионов рублей ($9,5 миллиона)

Об этом пишет «Коммерсант».

«В суде мы будем ходатайствовать о приобщении к материалам дела результатов экспертизы, установившей ущерб в размере 670 миллионов рублей. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать ему нужно в правовом поле», — заявил представитель компании Wargaming Никита Кузнецов.

Иск подан против жителя российского Екатеринбурга Андрея Кирсанова. Сообщается, что ранее к подобного рода ответственности еще никого не привлекали. Иск уже начал рассматривать Черемушкинский районный суд Москвы, 27 декабря его будут разбирать по существу.