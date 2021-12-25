Розробник World of Tanks подав до суду на росіянина за торгівлю чит-кодами до гри. Вимагає майже $10 мільйонів компенсації

Компанія Wargaming, відома своїми іграми World of Tanks і World of Warships, подала до суду на одного з користувачів за продаж чит-кодів, які дозволяють отримувати перевагу в іграх. Збиток від цього розробник оцінив у 670 мільйонів рублів ($9,5 мільйона)

Про це пише російський «Коммерсант».

«У суді ми клопотатимемо про долучення до матеріалів справи результатів експертизи, що встановила збиток у розмірі 670 мільйонів рублів. Створення та продаж програм, які порушують правила ігор та їхню внутрішню економіку, — це такий самий злочин, як крадіжка або шахрайство, і протидіяти йому потрібно у правовому полі», — заявив представник компанії Wargaming Микита Кузнєцов.

Позов подали проти жителя російського Єкатеринбурга Андрія Кірсанова. Повідомляється, що раніше до подібної відповідальності ще нікого не притягували. Позов уже почав розглядати Черемушкінський районний суд Москви, 27 грудня його розбиратимуть по суті.