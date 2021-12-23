На Центральном вокзале должны были установить елку за 5 млн грн. Деньги потратили, а елки нет

Пекельце

В Киеве прокуратура подозревает чиновников «Укрзалізниці» в хищении пяти миллионов гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно договорам, заключенным филиалом «Вокзальная компания» АО «Укрзалізниця», конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17 декабря 2021 года, но елки до сих пор нет.

Сейчас продолжаются следственные действия, прокуратура выясняет обстоятельства уголовного производства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В то же время 20 декабря «УЗ» обнародовала видео новогодней декорации вокзала.