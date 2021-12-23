На Центральному вокзалі мали встановити ялинку за 5 млн грн. Гроші витратили, а ялинки нема

У Києві прокуратура підозрює чиновників «Укрзалізниці» у розкраданні пʼяти мільйонів гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Відповідно до договорів, укладених філією «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17 грудня 2021 року, але ялинки досі немає.

Наразі тривають слідчі дії, прокуратура зʼясовує обставини кримінального провадження, щоб притягнути винних до відповідальності.

Натомість 20 грудня «УЗ» оприлюднила відео декорування вокзалу.