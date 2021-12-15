В Черновцах мужчина управлял автомобилем со смертельной дозой алкоголя в крови. Его задержала полиция

Пекельце

МВД

В Черновцах в ночь на 15 декабря правоохранители остановили водителя Range Rover, нарушившего ПДД. Патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения и сразу измерили концентрацию алкоголя в крови — драгер показал 5 промилле.

По данным полиции, такой уровень считается относительно смертельной дозой.

Допустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, составляет 0,2 промилле. Показатель более 3 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением, а 5 промилле — относительно смертельной дозой.

На мужчину составили протокол согласно ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и вынесли постановление согласно ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.