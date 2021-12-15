У Чернівцях чоловік кермував автомобілем зі смертельною дозою алкоголю у крові. Його затримала поліція

У Чернівцях в ніч проти 15 грудня правоохоронці зупинили водія Range Rover, який порушив ПДР. Патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного спʼяніння і негайно виміряли концентрацію алкоголю у крові — драгер показав 5 проміле.

За даними поліції, такий рівень вважається відносно смертельною дозою.

Допустимий вміст алкоголю у крові, при якому ще можна керувати автомобілем, становить 0,2 проміле. Показник понад 3 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням, а 5 проміле — відносно смертельною дозою.

На керманича поліцейські склали протокол згідно зі ст. 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову згідно зі ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.