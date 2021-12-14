Спикер Рады дал нардепам «домашнее задание» на зимние каникулы. Просит прочесть 5 книг

Пекельце

пресс-служба Верховная Рада

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал список из пяти книг, которые он рекомендует нардепам прочесть на зимних каникулах. Спикер назвал это «домашним заданием для народных избранников».

«Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием», — отметил Стефанчук.

Список состоит из следующих книг:

Григорий Сковорода «Лучшее»;

Норман Дэвис «Европа. История» (Europe. A History);

Михаил Зыгарь «Империя должна умереть» ( «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.» );

Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Заправляй кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

Стефанчук анонсировал, что на летние каникулы он готовит более развернутый список и добавил, что в «зимний список» не вошли Конституция и Регламент Верховной Рады, потому что «это давно нужно было знать на зубок».