Пекельце

Спикер Рады дал нардепам «домашнее задание» на зимние каникулы. Просит прочесть 5 книг

Автор:
София Телишевская
Дата:

пресс-служба Верховная Рада

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал список из пяти книг, которые он рекомендует нардепам прочесть на зимних каникулах. Спикер назвал это «домашним заданием для народных избранников».

«Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием», — отметил Стефанчук.

Список состоит из следующих книг:

Стефанчук анонсировал, что на летние каникулы он готовит более развернутый список и добавил, что в «зимний список» не вошли Конституция и Регламент Верховной Рады, потому что «это давно нужно было знать на зубок».