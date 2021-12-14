Спикер Рады дал нардепам «домашнее задание» на зимние каникулы. Просит прочесть 5 книг

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал список из пяти книг, которые он рекомендует нардепам прочесть на зимних каникулах. Спикер назвал это «домашним заданием для народных избранников».

«Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием», — отметил Стефанчук.

Список состоит из следующих книг:

Григорий Сковорода «Лучшее»;

Норман Дэвис «Европа. История» (Europe. A History);

Михаил Зыгарь «Империя должна умереть» ( «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.» );

Борис Джонсон «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю» (The Churchill Factor. How one man made history);

Адмирал Уильям Г. Макрейвен «Заправляй кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир» (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

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Стефанчук анонсировал, что на летние каникулы он готовит более развернутый список и добавил, что в «зимний список» не вошли Конституция и Регламент Верховной Рады, потому что «это давно нужно было знать на зубок».