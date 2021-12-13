Производитель тренажеров Peloton выпустил антикризисную рекламу. Акции компании упали из-за сцены в сериале «Секс в большом городе»

Пекельце

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Американская компания-производитель тренажеров Peloton, чьи акции упали из-за сцены в сиквеле продолжения сериала «Секс в большом городе», выпустила новую рекламу. В видео «оживили» Мистера Бига, мужчину главной героини Керри Брэдшоу, который умер от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton.

30-секундную рекламу озвучил актер Райан Рейнольдс. В видео инструктор Peloton Джесс Кинг сидит рядом с Мистером Бигом (Крис Нот) и говорит, что он отлично выглядит. Актер говорит: «К новым начинаниям», и они переводят взгляд на Peloton. «Может, нам еще раз прокатиться? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — предлагает Мистер Биг.

Затем Рейнольдс начинает шутить над сериалом «Секс в большом городе»: «И просто так … миру напоминают, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает ваше сердце, легкие и кровообращение, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, укрепляет пульс и снижает уровень жира в крови. Он живой».

Акции компании Peloton после премьеры сериала 9 декабря упали с $45 до $38,5 за штуку. Компания предоставила создателям сериал свой велотренажер, но в Peloton не знали, как именно их продукт задействуют по сюжету.