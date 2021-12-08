«Наконец-то дома». IKEA в рекламе изобразила Ангелу Меркель в фирменном кресле
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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@IKEAFrankfurt / Facebook
Самый крупный мебельный бренд мира IKEA в среду, 8 декабря, когда Ангела Меркель ушла с должности канцлера Германии, опубликовал в немецкой прессе рекламу, где якобы она сидит в кресле.
Реклама появилась в бумажных газетах с подписью Endlich zu Hause — «Наконец-то дома». На фото в красном пиджаке изображена женщина, похожая на Меркель. Таким образом, компания решила прорекламировать кресло.
- 8 декабря 2021 года Ангела Меркель официально покинула должность канцлера Германии, которую занимала 16 лет (четыре срока). Новым канцлером стал Олаф Шольц от Социал-демократической партии Германии.