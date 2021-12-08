«Наконец-то дома». ИКЕА в рекламе изобразила Ангелу Меркель в фирменном кресле

Самый крупный мебельный бренд мира IKEA в среду, 9 декабря, когда Ангела Меркель ушла с должности канцлера Германии, опубликовал в немецкой прессе рекламу, где якобы она сидит в кресле.

Реклама появилась в бумажных газетах с подписью "Endlich zu Hause" — «Наконец-то дома». На фото в красном пиджаке изображена женщина, похожая на Меркель. Таким образом, компания решила прорекламировать кресло.