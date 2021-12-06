В лондонском музее тираннозавра одели в гигантский рождественский свитер

Пекельце

Тираннозавра в британском Музее естественной истории нарядили в гигантский рождественский свитер.

Об этом пишет BBC.

Свитер создала семейная фирма из Лестера, ранее отметившаяся рождественским трикотажем для певца Эда Ширана и здания британского парламента. Директор British Christmas Jumpers Снахал Патель сказал, что свитер для тираннозавра стал самой большой работой компании — на ее выполнение у сотрудников ушло 100 часов.

Natural History Museum, London

Джемпер в 12 раз тяжелее обычного, а его «человеческую» версию можно купить в магазине музея, чтобы помочь финансировать работу заведения. Сотрудница музея Карла Треже рассказала, что фирму из Лестера выбрали, потому что их джемперы были сделаны в Великобритании и изготовлены из переработанной пряжи и пластиковых бутылок.