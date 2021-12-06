У лондонському музеї тиранозавра одягли в гігантський різдвяний светр

Тиранозавра у британському Музеї природної історії вбрали в гігантський різдвяний светр.

Про це пише ВВС.

Светр створила сімейна фірма з Лестеру, яка раніше відзначилася різдвяним трикотажем для співака Еда Ширана та будівлі британського парламенту. Директор British Christmas Jumpers Снахал Патель сказав, що светр для тиранозавра став найбільшою роботою компанії — на її виконання у співробітників пішло 100 годин.

Natural History Museum, London

Джемпер у 12 разів важчий за звичайний, а його «людську» версію можна придбати в магазині музею, щоб допомогти фінансувати роботу закладу. Співробітниця музею Карла Треже розповіла, що фірму з Лестера обрали, оскільки їхні джемпери були зроблені у Великій Британії та виготовлені з переробленої пряжі та пластикових пляшок.