Королева Елизавета на банкете в 2011 году просила Барака Обаму уйти, потому что она хотела спать

Пекельце

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Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн рассказал, как королева Елизавета II однажды попросила его на государственном банкете сказать тогдашнему президенту США Бараку Обаме, чтобы он ушел, потому что было поздно и она хотела спать.

Осборн сделал это заявление во время беседы с лордом Эдом Вейзи на онлайн-встрече выпускников школы Святого Павла. Insider присутствовал на встрече и цитирует ее.

Осборн рассказал: «Я был на банкете — государственном банкете в Великобритании по случаю визита Барака Обамы. И королева подошла ко мне и сказала: “Вы скажите президенту, что уже поздно и я хочу лечь спать”. Я видел, что Барак Обама отлично проводил время, выпивая водку с мартини со своими товарищами, и я подумал: “Боже мой, я буду тем человеком, который должен пойти и сказать ему, что пора уходить”».

Инцидент произошел в мае 2011 года. Тогда Обама вместе с супругой Мишель прибыли в Британию с визитом. Джордж Осборн был министром финансов. Insider пишет, что тогда на государственном банкете Обама допустил ошибку. Его тост за королеву прервал оркестр, заигравший «Боже, храни королеву», однако Обама все равно продолжил произносить свой тост.

Два года спустя, на саммите G8 в 2013 году, Обама неоднократно называл Джорджа Осборна «Джеффри», а позже извинился за то, что перепутал его со своим любимым исполнителем R&B Джеффри Осборном.