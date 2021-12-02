Королева Елизавета на банкете в 2011 году просила Барака Обаму уйти, потому что она хотела спать

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн рассказал, как королева Елизавета II однажды попросила его на государственном банкете сказать тогдашнему президенту США Бараку Обаме, чтобы он ушел, потому что было поздно и она хотела спать.

Осборн сделал это заявление во время беседы с лордом Эдом Вейзи на онлайн-встрече выпускников школы Святого Павла. Insider присутствовал на встрече и цитирует ее.

Осборн рассказал: «Я был на банкете — государственном банкете в Великобритании по случаю визита Барака Обамы. И королева подошла ко мне и сказала: “Вы скажите президенту, что уже поздно и я хочу лечь спать”. Я видел, что Барак Обама отлично проводил время, выпивая водку с мартини со своими товарищами, и я подумал: “Боже мой, я буду тем человеком, который должен пойти и сказать ему, что порар уходить”».