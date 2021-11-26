Музей современного искусства в Нью-Йорке опубликовал цитату Фриды Кало. Оказалось, что она принадлежит 15-летней девушке

Пекельце

Sotheby’s

Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) опубликовал автопортрет Фриды Кало с цитатой, ошибочно приписываемой мексиканской художнице.

Об этом пишет Esquire.

«Я думала, что я самый странный человек в мире, но потом решила, что на земле так много людей, что должен быть кто-то, кто так же, как и я, ощущает себя странным и несовершенным», — указано в публикации, датируемой 22 ноября.

Издание сообщает, что на следующий день пользовательница Twitter с ником @trophyhuman рассказала, что высказывание принадлежит ее подруге Бекки, которая в 2008 году отправила открытку с Фридой Кало и этой цитатой в арт-проект PostSecret, куда все желающие могут анонимно отправить свои секреты по почте.

Пользовательница также прикрепила ссылку на портал Quote Investigator, который выясняет происхождение популярных цитат. В статье 2016 года, посвященной этому высказыванию, подтверждается, что впервые оно появилось на открытке, опубликованной на PostSecret в 2008 году. Там же указан наиболее вероятный автор цитаты — Бекки Мартин. Сама девушка подтвердила авторство цитаты в своем блоге в 2015 году. Она придумала это высказывание, когда ей было 15 лет.

В последствии в MoMA обратили внимание на комментарии пользовательницы об ошибке и указали в ответах к публикации, что цитата «ошибочно приписывается Фриде Кало». После этого многие пользователи потребовали удалить публикацию.