Жители канадской провинции Онтарио получили возможность заказывать каннабис через Uber Eats

Пекельце

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Жителям канадской провинции Онтарио стала доступной возможность заказывать марихуану через сервис доставки еды Uber Eats. Однако забирать ее пользователям придется самим.

Об этом пишет CNN.

Uber Eats объявил о партнерстве с компанией Tokyo Smoke, которая занимается розничной торговлей каннабисом. Благодаря этому клиенты смогут оставлять заказы в приложении Uber Eats, а затем забирать их в ближайшем магазине Tokyo Smoke.

Ожидается, что партнерство с Tokyo Smoke поможет жителям Канады легально и безопасно покупать каннабис, что, в свою очередь, поможет бороться с подпольным рынком, на который по-прежнему приходится более 40% всех продаж немедицинского каннабиса в Канаде.

Согласно данным отраслевой исследовательской компании BDS Analytics, продажи каннабиса в Канаде составят $4 миллиарда в 2021 году и, по прогнозам, вырастут до $6,7 миллиарда долларов в 2026 году.