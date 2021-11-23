Жителі канадської провінції Онтаріо отримали можливість замовляти канабіс через Uber Eats

Жителям канадської провінції Онтаріо стала доступна можливість замовляти марихуану через сервіс доставки їжі Uber Eats. Проте забирати її користувачам доведеться самим.
Про це пише CNN.
Uber Eats оголосив про партнерство з компанією Tokyo Smoke, яка займається роздрібною торгівлею канабісом. Завдяки цьому клієнти зможуть залишати замовлення в Uber Eats, а потім забирати їх у найближчому магазині Tokyo Smoke.
Очікується, що партнерство з Tokyo Smoke дозволить жителям Канади легально та безпечно купувати канабіс, що, своєю чергою, допоможе боротися з підпільним ринком, на який, як і раніше, припадає понад 40% усіх продажів немедичного канабісу в Канаді.
Згідно з даними галузевої дослідницької компанії BDS Analytics, продажі канабісу в Канаді становитимуть $4 мільярди у 2021 році та, за прогнозами, зростуть до $6,7 мільярда доларів у 2026 році.
- У серпні в Канаді розпочався суд над військовослужбовицею, яка нагодувала своїх товаришів по службі кексами з канабісом під час бойових навчань зі зброєю.