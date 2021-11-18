Житомирский суд вызвал миллиардера Цукерберга для доклада по делу о клевете

Пекельце

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Основателя соцсети Facebook и миллиардера Марка Цукерберга вызвали в Коростенский суд в Житомирской области как соответчика. Он будет докладывать по делу о комментариях в социальной сети.

Соответствующее ходатайство подал городской голова города Овруч, судящийся с местным активистом.

Еще 25 июля 2019 года Овручский городской голова Иван Коруд обратился в суд с иском против основателя районной партийной организации «Свобода» Алексея Кравчука.

Истец требует признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, которую распространил активист в социальной сети.

Городской голова хотел, чтобы ответчик удалил свой комментарий и опроверг его, также он просил возместить ему моральный ущерб, заплатив 1 гривну и оплатив судебные издержки.

Судебная волокита длится уже второй год, поэтому в рамках процесса Коростенский суд постановил привлечь к нему владельца Facebook. Копию постановления направили Цукербергу в США.

Заседание состоится 2 декабря 2021 года — неявка предусматривает административную ответственность.