Житомирский суд вызвал миллиардера Цукерберга для доклада по делу о клевете

Основателя соцсети Facebook и миллиардера Марка Цукерберга вызвали в Коростенский суд в Житомирской области как соответчика. Он будет докладывать по делу о комментариях в социальной сети.

Соответствующее ходатайство подал городской голова города Овруч, судящийся с местным активистом.

Еще 25 июля 2019 года Овручский городской голова Иван Коруд обратился в суд с иском против основателя районной партийной организации «Свобода» Алексея Кравчука.

Истец требует признать недостоверной и унижающей честь и достоинство информацию, которую распространил активист в социальной сети.

Городской голова хотел, чтобы ответчик удалил свой комментарий и опроверг его, также он просил возместить ему моральный ущерб, заплатив 1 гривну и оплатив судебные издержки.