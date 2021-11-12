В России выложили в сеть базу данных покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В ней почти 500 тысяч человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Киберполиция Украины
В России в сеть слили базу данных покупателей фейковых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В ней содержатся данные около 500 тысяч человек, пока только из Москвы.
Об этом пишет «Коммерсант».
В даркнете и Telegram-каналах ее продают по $120 за данные одной тысячи человек. Эта база содержит персональные данные людей, в том числе паспортную информацию, номер телефона, место жительства и информацию о получении сертификата.
Эту базу могли собрать на сервисах по продаже фейковых сертификатов и тестов. Эксперты считают, что ее специально хранили для возможности дальнейшего шантажа, а попавшим туда может угрожать уголовная ответственность, как и тем, кто создал эти сервисы.
«Наивно считать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.
Данные об одном человеке в этой базе стоят примерно 30–40 рублей (10–15 грн).
- Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заверил, что для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат, но не воспользовавшихся им, будет действовать «амнистия», и они также могут вакцинироваться против коронавируса. Но они должны будут сообщить, где приобрели фейковый документ.