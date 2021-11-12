В России выложили в сеть базу данных покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В ней почти 500 тысяч человек

Пекельце

Киберполиция Украины

В России в сеть слили базу данных покупателей фейковых сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. В ней содержатся данные около 500 тысяч человек, пока только из Москвы.

Об этом пишет «Коммерсант».

В даркнете и Telegram-каналах ее продают по $120 за данные одной тысячи человек. Эта база содержит персональные данные людей, в том числе паспортную информацию, номер телефона, место жительства и информацию о получении сертификата.

Эту базу могли собрать на сервисах по продаже фейковых сертификатов и тестов. Эксперты считают, что ее специально хранили для возможности дальнейшего шантажа, а попавшим туда может угрожать уголовная ответственность, как и тем, кто создал эти сервисы.

«Наивно считать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Данные об одном человеке в этой базе стоят примерно 30–40 рублей (10–15 грн).