У Росії виклали в мережу базу даних покупців фальшивих сертифікатів про вакцинацію і ПЛР-тестів. У ній майже 500 тисяч людей

У Росії в мережу злили базу даних покупців фейкових сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів. У ній містяться дані близько 500 тисяч людей, поки що лише з Москви.
Про це пише «Коммерсант».
У даркнеті та Telegram-каналах її продають по $120 за дані однієї тисячі людей. У цій базі містяться персональні дані людей, зокрема паспортна інформація, номер телефону, місце проживання та інформація про отримання сертифіката.
Цю базу могли зібрати на сервісах з продажу фейкових сертифікатів та тестів. Експерти вважають, що її спеціально зберігали для можливості подальшого шантажу, а тим, хто туди потрапили, може загрожувати кримінальна відповідальність, як і тим, хто створили ці сервіси.
«Наївно вважати, що зловмисники уважно ставитимуться до ваших персональних даних, якщо ви звернулися за нелегальною послугою», — зазначив директор зі стратегічних комунікацій Infosecurity a Softline company Олександр Дворянський.
Дані про одну людину в цій базі коштують приблизно 30—40 рублів (10—15 грн).
- Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін запевнив, що для українців, які купили підроблений COVID-сертифікат, але не скористалися ним, діятиме «амністія», і вони також можуть вакцинуватися проти коронавірусу. Але вони повинні будуть повідомити, де придбали фейковий документ.