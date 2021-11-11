Испанские исследователи заявили, что секс-туризм в заповеднике Маспаломас вредит экосистеме дюн

Пекельце

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Испанские и австралийские исследователи заявили, что секс-туризм на Канарских островах на пляже заповедника Маспаломас вредит растительности тамошних дюн.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на статью в журнале «Управление окружающей средой» под названием «Песок, солнце, море и секс с незнакомцами, пять S».

Исследование провели эксперты из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия). Они изучали влияние «круиза» (так называют анонимные сексуальные встречи, преимущественно среди гомосексуалов) на природный заповедник Маспаломас на Канарских островах.

В 2018 году, в период местного гей-фестиваля, исследователи проверили 298 «мест для секса» на пляже общей площадью более 5 тысяч квадратных метров, в основном среди густой растительности и небх (дюн, которые собираются вокруг растительности). Как оказалось, секс в этих зонах нанес ущерб восьми местным видам растений, три из которых являются эндемичными.

Секс-туристы вытаптывают растительность, разгребают песок, строят свои собственные «гнезда» (даже огораживают их) и выбрасывают отходы: сигареты, презервативы, туалетную бумагу, салфетки и банки. От мусора пострадали десять видов растений и некоторые особи животных. Кроме того, гигантские ящерицы Гран-Канарии часто воспринимают презервативы за медуз, съедают их и погибают.

Даже в запретной зоне дюн, полностью закрытой для публики, обнаружили 56 мест для секса. Секс-туристы также используют дюны в качестве туалета, и исследователи находят места мочеиспускания и дефекации.

«Мы не призываем к прекращению публичного секса, но мы действительно хотим, чтобы люди осознавали вред, который он может нанести», — отметили ученые.

Авторы работы заявили, что не собираются критиковать ЛГБТ-сообщество, а хотели узнать возможные последствия какой-либо деятельности на этой территории.

Дюны в заповеднике Маспаломас находятся под юридической защитой с 1982 года, являются одной из последних систем оставшихся в Европе подвижных дюн и служат местом отдыха для птиц, которые мигрируют между Африкой и Европой. Прибрежные системы дюн – немаловажная часть морского ландшафта, их деградация во многих случаях была прямым следствием развития туризма.