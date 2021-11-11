Іспанські дослідники заявили, що секс-туризм у заповіднику Маспаломас завдає шкоди екосистемі дюн

Іспанські та австралійські дослідники заявили, що секс-туризм на Канарських островах на пляжі заповідника Маспаломас шкодить рослинності тамтешніх дюн.

Про це повідомляє CNN із посиланням на статтю у журналі «Управління довкіллям» – «Пісок, сонце, море та секс із незнайомцями, пʼять «S».

Дослідження провели експерти з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія та Університету Фліндерса в Аделаїді (Австралія). Вони вивчали вплив «круїзу» (так називають анонімні сексуальні зустрічі, переважно серед гомосексуалів) на природний заповідник Маспаломас на Канарських островах.

У 2018 році, у період місцевого гей-фестивалю, дослідники перевірили 298 «місць для сексу» на пляжі загальною площею понад 5 тисяч квадратних метрів, в основному серед густої рослинності та небхів (дюн, які збираються навколо рослинності). Як виявилось, секс у цих зонах завдав шкоди вісьмом місцевим видам рослин, три з яких є ендемічними.

Секс-туристи топчуть рослинність, розгрібають пісок, будують свої власні «гнізда» (навіть обгороджують їх), і скидають відходи: сигарети, презервативи, туалетний папір, серветки та банки. Від сміття постраждали десять видів рослин та деякі особини тварин. Крім цього, гігантські ящірки Гран-Канарії часто сприймають презервативи за медуз, зʼїдають їх і гинуть.

Навіть у забороненій зоні дюн, яка повністю закрита для публіки, виявили 56 місць для сексу. Секс-туристи також використовують дюни як туалет, і дослідники знаходять місця сечовипускання та дефекації.

«Ми не закликаємо до припинення публічного сексу — але ми дійсно хочемо, щоб люди усвідомлювали шкоду, яку він може завдати», — зазначили науковці.

Автори роботи заявили, що не збираються критикувати ЛГБТ-спільноту, а лише хотіли дізнатись можливі наслідки будь-якої діяльності на цій території.

Дюни у заповіднику Маспаломас знаходяться під юридичним захистом з 1982 року, є однією з останніх систем рухливих дюн, що залишилися в Європі і служать місцем відпочинку для птахів, які мігрують між Африкою і Європою. Прибережні системи дюн – важлива частина морського ландшафту, їх деградація у багатьох випадках була прямим наслідком розвитку туризму.