В Австрии бордель предлагает «30 бесплатных минут» за вакцинацию от коронавируса

Пекельце

Sky News

Бордель в Австрии предлагает ваучеры на 30 минут своих услуг за вакцинацию от коронавируса. Таким образом, там хотят повысить количество клиентов.

Об этом пишет Sky News.

В заведении хотят повысить общий уровень вакцинации в стране, а также привлечь больше клиентов, количество которых значительно упало во время пандемии.

За вакцинацию, которую будут проводить медики прямо в борделе, все получат ваучер на 30 бесплатных минут с «избранной леди» в сауне.

В Австрии вакцинировано около 64% населения, а без вакцинации теперь не пускают в кафе, рестораны, кинотеатры, гостиницы и другие общественные заведения. Также в стране наблюдается вспышка заболевания, а количество новых случаев ежедневно устанавливает антирекорды.